В Орле почти сотню родителей осудили за неуплату алиментов

Нерадивые родители получили различные обвинительные приговоры.

Управление ФССП России по Орловской области обнародовало текущую статистику работы по привлечению к уголовной ответственности алиментщиков, напрочь забывших о своем родительском долге. Вернее, долги-то у них как раз и имеются, а вот погашать их нерадивые папы и мамы не собираются. Об этом говорит хотя бы тот факт, что за четыре месяца 2021 года дознавателями УФССП было возбуждено 183 уголовных дел по статье 157 УК РФ (неуплата средств на содержание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей).

«Данная мера воздействия является самой строгой и, как правило, применяется, когда принятый комплекс мер принудительного взыскания, в том числе привлечение к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), не приносит положительного результата», — пояснили в региональном управлении ФССП.

Также сообщается, что всего в текущем году в Орловской области суды вынесли обвинительные приговоры по делам о неуплате алиментов в отношении 96 жителей региона. Из них 73 получили наказание в виде исправительных работ, двое – в виде принудительных работ. Один должник схлопотал уголовный штраф, четверо были приговорены к лишению свободы условно. И, наконец, наказание в виде реального лишения свободы получили 16 орловских алиментщиков. Отметим, что наказание не освобождает их от обязанности погашения долга перед детьми.

«Применение уголовно-правовых мер побуждает алиментщиков пересмотреть свое отношение к исполнению возложенных на них обязанностей, — говорят также в управлении ФССП. — Каждый четвертый из них самостоятельно трудоустроился, многие встали на учет в центры занятости населения».

ИА «Орелград»