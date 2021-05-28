Об этом сообщил главный санитарный врач региона Александр Румянцев

В Орловской области обнаружили британский и индийский штаммы коронавируса, заявил глава управления Роспотребнадзора Александр Румянцев на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

По его словам, специалисты направили пробы биоматериала от 116 орловцев, заразившихся коронавирусом, в центр микробиологии города Оболенск. В двух пробах обнаружили британский штамм, еще в одной — индийский. После этого Роспотребнадзор определил круг лиц, которые контактировали с заразившимся индийским штаммом коронавируса.

«Выданы предписания медицинским организациям по проведению противоэпидемических мероприятий и лабораторному обследованию контактных лиц», — сообщила пресс-служба губернатора.

ИА «Орелград»