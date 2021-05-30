Орловское село переживает бум строительства жилья

Объем строительства домов на селе вырос почти в 1,7 раза.

В Орловской области наблюдается настоящий бум строительства жилья в сельской местности. По подсчетам аналитиков Орелстата, в текущем году орловские селяне построили уже 69,1 тысячи квадратных метров жилья. Все это – частные индивидуальные дома. Текущий показатель превышает прошлогодний на 65,8 процента, то есть объем строительства домов на селе вырос более чем в 1,6 раза.

Именно селяне, частные индивидуальные застройщики, тянут вверх в этом году строительную отрасль региона. В целом в январе-апреле 2021 года в Орловской области введено в эксплуатацию 95,4 тысячи квадратных метров жилья, что в 1,6 раза превышает уровень прошлого года. При этом организации-застройщики в текущем году еще не вводили в действие жилые объекты.

«С начала текущего года в области физическими лицами введено в эксплуатацию 757 зданий жилого назначения общим строительным объемом 358,7 тысячи кубометров, включающих 758 благоустроенных квартир», — резюмируют в Орелстате.

Общий же объем работ, выполненных собственными силами застройщиков по виду деятельности «Строительство», в январе-апреле 2021 года составил 7,494 миллиарда рублей, что почти на 17 процентов, в сопоставимой оценке, меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Конкретно в апреле 2021-го орловцы вложили в строительства 1,672 миллиарда рублей, или на 34 процента меньше денег, чем годом ранее.

ИА «Орелград»