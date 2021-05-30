В женской колонии под Орлом возобновили свидания

30.5.2021 | 12:44 Новости, Общество

Временные ограничения сняли в Шаховской колонии Орловской области.

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Орловской области, жесткие ограничения на проведение свиданий, введенные из-за распространения новой коронавирусной инфекции, сняты в учреждениях исправительной системы региона. Так, в женской исправительной колонии №6, расположенной в поселке Шахово Кромского района, возобновлено проведение краткосрочных и долгосрочных свиданий. В остальных колониях региона, а также в СИЗО города Орла их возобновили еще в апреле.

«Свидания осуществляются в помещениях комнат краткосрочных свиданий, где имеется разграничительное стекло, с использованием средств индивидуальной защиты (масок для защиты органов дыхания и перчаток) всеми участниками свидания», — уточнили в управлении ФСИН.

Допуск на длительные свидания родственников осужденных осуществляется при наличии у них оригинала протокола лабораторного исследования методом ПЦР-диагностики, выданного не ранее, чем за 3 дня до приезда. Этот документ подтверждает, что визитер не болеет новой коронавирусной инфекцией.

Также визитер обязан иметь при себе справку об эпидемиологическом окружении, подтверждающую отсутствие контактов с инфекционными больными в течение последнего 21 дня. Кроме того, обязательно иметь при себе запас средств индивидуальной защиты (маски медицинские — из расчета 8 штук на одни сутки на одного человека, перчатки одноразовые).

«Для граждан осуществляется входной контроль с обязательной термометрией, — отметили в УФСИН. — Лица с видимыми признаками острого респираторного заболевания и повышенной температурой тела в учреждения не допускаются».

Кроме того, добавили в ведомстве, в учреждениях продолжает проводиться комплекс санитарно-противоэпидемических профилактических мероприятий, направленных на недопущение возникновения и распространения COVID-19.

ИА «Орелград»

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