Орловец задушил свою престарелую мать

31.5.2021 | 13:40 Новости, Происшествия

Мужчину обвиняют в убийстве беспомощного человека

Следственный комитет в Орловской области передал в суд уголовное дело 50-летнего жителя Мценска. Его обвиняют в убийстве своей престарелой матери-инвалида.

Инцидент произошел в мае 2020 года в квартире, где амчанин жил с матерью. Мужчина поссорился с ней, после чего ударил кулаком, а затем схватил рукой за шею и задушил. При этом орловец осознавал, что его пожилая мать не может оказать ему сопротивления.

В ходе следствия силовики допросили 21 свидетеля, провели несколько осмотров и экспертиз. Обвиняемый при этом признал вину. Обвинительное заключение по делу утвердил первый зампрокурора Орловской области Алексей Тимошин, подчеркнули в прокуратуре региона.

ИА «Орелград»

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