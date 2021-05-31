Орловского судебного пристава будут судить за подлог

Следствие считает, что он подменил счета взыскателей на свой

Следственный комитет в Орловской области передал в суд уголовное дело бывшего сотрудника регионального УФССП. Мужчину обвиняют в мошенничестве, подлоге и злоупотреблении полномочиями.

По данным следствия, в декабре 2020 года судебный пристав незаконно исправил официальные документы и базу данных ФССП. Сотрудник заменил реквизиты взыскателей на свои. В итоге на счет пристава зачислили более 141 000 рублей. Деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению и закрыл дела, указав, что средства взысканы и перечислены взыскателям.

Преступление раскрыли сотрудники ФСБ и отделения собственной безопасности УФССП. Обвиняемый полностью признал вину.

ИА «Орелград»