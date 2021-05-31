Сергей Кутенев поддержал благотворительный фестиваль

С 18 мая по 29 мая в Орле проходил открытый благотворительный фестиваль хореографического искусства «Мечтай! Двигайся! Помогай!», в рамках которого 29 мая 2021 года состоялся Гала-концерт участников фестиваля.

Организаторами мероприятия выступили НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации», творческое объединение «Фестивальный Орел» и АУОО УПВ «Патриот-57».

«Проводя открытый благотворительный фестиваль хореографического искусства «Мечтай! Двигайся! Помогай!», организаторы выделили несколько задач и основных целей, а именно: содействие творческому развитию личности ребенка, сохранение и приумножение культурно-исторического наследия России, поддержка и развитие хореографического творчества, выявление лучших творческих коллективов и творчески одаренных детей – учащихся дополнительного образования, талантливых педагогов», — говорит Сергей Кутенев, председатель попечительского совета «Социально-культурного фонда развития и инновации».

«Также в рамках данного благотворительного фестиваля был организован сбор пожертвований – адресная помощь участникам программы «Ты не один»: Скрипелеву Александру, Чепрасову Ростиславу, Хатанен Анастасии. Хочу выразить слова благодарности всем участникам фестиваля и, конечно же, всем неравнодушным людям, оказавшим посильную материальную помощь для ребят».

Все вырученные средства будут направлены на оказание поддержки участникам программы «Ты не один».

Стать благотворителем программы «Ты не один» и внести посильный вклад в оказание адресной помощи нуждающимся может любой желающий. Подробности по ссылке.

ИА «Орелград», на правах рекламы