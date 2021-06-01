Скандальный орловский техникум решили частично ликвидировать

Чиновники закроют учреждение, работу которого изучают правоохранители.

Исполняющий обязанности председателя правительства Орловской области Вадим Тарасов официально согласовал вопрос о ликвидации филиала бюджетного профессионального образовательного учреждения «Глазуновский сельскохозяйственный техникум». Он расположен в Змиевке, административном центре Свердловского района. Как следует из постановления, решение принято «в целях рационального использования материальной базы и финансовых средств».

Основанием послужило заключение комиссии, которая оценила возможные последствия реорганизации Глазуновского сельскохозяйственного техникума путем ликвидации его филиала. Департаменту образования Орловской области поручено в срок до 1 августа 2021 года провести организационно-правовые мероприятия по ликвидации и внести изменения в устав техникума. Соответствующие изменения будут внесены и в реестр государственной собственности Орловской области.

Между тем, деятельность указанного учреждения проверяют правоохранители. Как уже писал «Орелград», ранее областная КСП проверила данный техникум, а материалы проверки направила не только в прокуратуру региона, но и в управление экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.

Аудиторы проверили эффективность использования средств, выделенных техникуму из бюджета в 2020 году. Общий объем проверенных средств составил 93,356 миллиона рублей. Нарушений было выявлено на 5,982 миллиона. Так, в нарушение норм бюджетного законодательства при заключении договоров с единственным поставщиком учреждением неправомерно производилось 100-процентное авансирование. В результате один из поставщиков не выполнил условия договора и оплаченную ему сельхозтехнику не поставил. Ущерб составил 2,094 миллиона рублей.

Общая сумма неправомерных расходов при проведении ремонтных работ в техникуме составила 2,929 миллиона рублей. Кроме того, были установлены неправомерные выплаты надбавок стимулирующего характера на сумму 959 тысяч рублей. Также учреждением на средства гранта было создано пять мастерских по пяти различным компетенциям, но по состоянию на 1 апреля 2021 года эти мастерские все еще не были аккредитованы.

ИА «Орелград»