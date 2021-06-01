В Орле экс-полицейского будут судить за продажу ножа

Мужчина просил 17 000 рублей за штык к винтовкам Маузера

Следственный комитет в Орле передал в суд уголовное дело бывшего криминалиста УМВД по Орловской области. Его обвиняют в незаконной продаже холодного оружия.

По версии следствия, 24 декабря 2020 года обвиняемый выложил в интернет объявление о продаже своего штык-ножа к винтовкам системы Маузера. Уже через два дня он продал холодное оружие покупателю — который, правда, оказался оперативным сотрудником. В прокуратуре Орловской области подчеркнули, что криминалисту было известно, что он пытается продать холодное оружие.

«Преступление выявлено и расследование осуществлялось при оперативном сопровождении УМВД России по Орловской области. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — указано в сообщении СК.

В пресс-службе орловского управления МВД подчеркнули, что о должности подозреваемого стало известно уже после задержания. «По результатам служебной проверки он уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», — добавили в полиции.

ИА «Орелград»