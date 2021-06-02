Более 120 орловцев попались на нарушении закона о табаке

Виновных привлекли к административной ответственности и наказали штрафами.

В Орловской области в текущем году по результатам проверок к административной ответственности привлечено 127 виновных лиц, которые получили наказания в виде предупреждений и штрафов на общую сумму 515 тысяч рублей. Как уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора, речь идет о контроле за соблюдением требований ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Напомним, так называемый антитабачный закон ввел ряд ограничений, касающихся розничной продажи табачной продукции.

В управлении Роспотребнадзора сообщили, что всего в текущем году в региона было проведено контрольных 73 мероприятия в отношении торговцев табаком. Примерно в половине торговых точек были выявлены нарушения. В частности, были выявлены факты реализации табачных изделий без прейскуранта цен, оформленного надлежащим образом.

Другими популярными нарушениями стали несоблюдение запрета курения табака на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещения, реализация сигарет вблизи школ, курение сигарет на детских площадках. В целом в текущем году в Орловской области из оборота изъято 2792 пачки табачной продукции и 38,7 кг курительных смесей для кальяна. По решению судов конфисковано 866 пачек сигарет и 28,9 кг курительных смесей для кальяна, у которых не было акцизных марок Российской Федерации.

ИА «Орелград»