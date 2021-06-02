Эксперты подсчитали, как быстро в Орле можно накопить на квартиру

Орловцам ради жилья потребуется всего лишь около 9 лет жесткой экономии.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) оценило влияние пандемии коронавируса на возможность россиян накопить на покупку квартиры. Аналитики подметили, что пандемия в совокупности с ростом цен на жилье, сопровождавшимся программой льготной ипотеки, ударила по возможностям граждан купить собственную квартиру. Так, в период с 2017 по 2019 год условный житель РФ со среднедушевым доходом мог бы накопить средства на условную квартиру за 8 лет. В 2020 году доля его накоплений снизилась бы на 11,3 процента.

Конкретно по ЦФО аналитики установили, что почти в половине субъектов округа жители в 2020 году могли бы накопить лишь 8-10 процентов от стоимости квартиры. Орловская область привычно расположилась в середине рейтинга. Эксперты считают, что в 2020 году орловцы с среднерегиональным доходом были способны накопить около 11 процентов стоимости условной квартиры. Это означает, что накопить на жилье они могли бы примерно за 9 с половиной лет.

Для Липецкой области, к примеру, срок, позволявший накопить требуемую сумму, существенно меньше — порядка 7 лет. Для Владимирской области, наоборот, выше — порядка 12,5 лет. Для жителей Москвы срок накопления составил бы 10 лет. Добавим, что средний срок накопления условным жителем ЦФО суммы, достаточной для покупки вторичного жилья площадью 33 квадратных метра составил бы 9 лет (в ценах и доходах 2020 года).

«Возможности жителей Центрального федерального округа накопить на жилье за 2020 год сократились меньше, чем в среднем по стране: за прошедший год жители этого федерального округа смогли бы накопить лишь на 0,8 процента меньше от стоимости квартиры за 2020 год (11,1 против 11,9 процента годом ранее), — говорится в исследовании. — Таким образом, с доходами 2020 года копить на условную квартиру пришлось бы на полгода дольше, чем было бы с доходами 2019-го (в среднем по РФ удлинение сроков составило около года)».

ИА «Орелград»