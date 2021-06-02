В центре Орла появился прицеп с критикой «Зеленой рощи»

Регионального оператора назвали «кормушкой чиновников»

Утром 2 июня на площадь Ленина в Орле приехала машина с прицепом, внутри которого разместилась инсталляция с критикой чиновников и «Зеленой рощи» — регионального оператора по обращению с отходами. Фотографию в редакцию прислали читатели «Орелграда».

На снимке видно, что на прицепе из кучи мусора выглядывают манекены. В руках они держат плакаты с надписями: «Деньги платим, а услуги нет!», «Долой из власти балаболов, пустобрехов и неучей!». На бортах прицепа нанесены другие лозунги: «Три года реформе. Где результаты?», «Зеленая роща – кормушка чиновников!».

ИА «Орелград»