В центре Орла появился прицеп с критикой «Зеленой рощи»

2.6.2021 | 9:11 Важное, ЖКХ, Новости, Политика

Регионального оператора назвали «кормушкой чиновников»

Утром 2 июня на площадь Ленина в Орле приехала машина с прицепом, внутри которого разместилась инсталляция с критикой чиновников и «Зеленой рощи» — регионального оператора по обращению с отходами. Фотографию в редакцию прислали читатели «Орелграда».

На снимке видно, что на прицепе из кучи мусора выглядывают манекены. В руках они держат плакаты с надписями: «Деньги платим, а услуги нет!», «Долой из власти балаболов, пустобрехов и неучей!». На бортах прицепа нанесены другие лозунги: «Три года реформе. Где результаты?», «Зеленая роща – кормушка чиновников!».

ИА «Орелград»

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