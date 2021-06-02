В Орле нашли опасные школьные маршруты

Перед этим активисты ОНФ выявили больше 10 школ, путь к которым опасен для детей

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) попросили губернатора Орловской области Андрея Клычкова сделать дорогу к школам более безопасной. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ.

Перед этим активисты в рамках акции «Дорога в школу» выявили больше десятка небезопасных школьных маршрутов.

Например, это касается школы №29 в Орле, возле которой находится аварийно-опасный перекресток без светофора. Проблемы есть и на дороге к орловской школе №25 – на улице Энгельса, по которой дети ходят на учебу, нет тротуаров.

В конце февраля на пересечении переулка Речного с улицами 4-й Курской и Фомина установили светофоры с пешеходными кнопками. Такое решение приняли из-за того, что через Речной переулок дети ходят на учебу к школе №27.

ИА «Орелград»