В Орле пересмотрели компенсацию родственникам погибших на остановке «Дворец спорта»

Судебная коллегия по гражданским делам посчитала её несправедливо низкой

В Орле увеличили размер компенсации родственникам погибших в аварии на остановке «Дворец спорта». В трагедии 9 октября 2018 года погибли три женщины, ещё два человека пострадали.

Истцы требовали выплатить им денежную компенсацию от 1 до 3 млн рублей каждому, в зависимости от степени родства. Тем не менее, суд первой инстанции присудил выплаты в размере от 100 000 до 300 000 рублей.

Родственники погибших обжаловали решение. Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда посчитала размер присуждённых выплат несправедливо низким, и изменила решение.

Теперь с ТТП Орла и ИП Бортникова И.И. взыщут по 500 000 рублей в пользу каждого из родителей погибших. Несовершеннолетним сестре и брату погибших достанется по 300 000 рублей.

Компенсации бабушкам и дедушкам погибших, а также супругу и взрослому брату погибшей оставили без изменения – 100 000 рублей и 300 000 рублей каждому.

Напомним, трагическая авария произошла в Орле 19 октября 2018 года. Водитель маршрутки высадил людей на остановке «Дворец спорта» со второй полосы, вопреки правилам дорожного движения. В этот момент водитель троллейбуса, перед которым проходили пассажиры маршрутки, случайно наехала на них.

В результате аварии погибли 17-летняя школьница, 23-летняя студентка и 49-летняя женщина. Ещё два человека пострадали.

Водителя троллейбуса приговорили к четырём годам колонии-поселения. Водителя маршрутки, который высадил людей неправильно, освободили от уголовной ответственности.

ИА «Орелград»