В Орловской области придумали наказание для колонии

3.6.2021 | 16:10 Новости, Общество

Режимное учреждение в лице ответственного работника оштрафовано.

В Орловской области в довольно странную ситуацию угодила колония-поселение №7. В отношении ответственного должностного лица этого учреждения был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания). Затем материалы были направлены на рассмотрение в мировой суд Мценского района, который наказал виновного штрафом. Кроме того, колонии было выдано повторное предписание.

Подробности этой истории поведала пресс-служба территориального управления Россельхознадзора. Это оно выдало и первое, и второе предписания, а также составило протокол. Дело в том, что колония-поселение №7, расположенная под Мценском, имеет собственное подсобное хозяйство. Заключенные работают в том числе на полях, собирая по осени урожай. Ранее колонии по итогам проведенной проверки было выдано предписание о необходимости соблюдения требований законодательства в области семеноводства.

«Казенному учреждению для посева предписывалось использовать семена, качество которых подтверждено соответствующими документами, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — Однако предписание исполнено не было. ФКУ КП-7 УФСИН России по Орловской области вновь допустило высев 44,6 тонны семян озимой пшеницы собственного производства, не проверенных на сортовые и посевные качества».

ИА «Орелград»

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