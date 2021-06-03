В Орловской области проверят достоверность подписей избирателей

3.6.2021 | 12:03 Новости, Политика

Кандидатам в депутаты Орловского облсовета придется собрать сотни подписей.

Избирательная комиссия Орловской области на своем очередном заседании приняла целый ряд постановлений, связанных с организацией и проведением выборов в Единый день голосования 19 сентября 2021 года. Напомним, что на местном уровне в регионе главными станут выборы депутатов Орловского облсовета. В связи с этим облизбирком издал постановление о количестве подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов и областных списков кандидатов.

Величины были определены на основании данных о числе избирателей, зарегистрированных на территории региона по состоянию на 1 января 2021 года. Избирательная комиссия в результате установила, что для регистрации областных списков кандидатов на выборах депутатов Орловского облсовета созыва 2021-2026 годов необходимо собрать минимум 3095 подписей избирателей. При этом максимально может быть собрано 3404 подписи.

Что касается кандидатов, выдвинутых по одномандатным избирательным округам, то для каждого из 25-ти таких округов установлены собственные параметры. Кандидатам придется собрать как минимум от 639 до 884 подписей избирателей. Также облизбирком установил, что проверке подлежит 20 процентов подписей, собранных в поддержку выдвижения каждого кандидата и областного списка. Сведения об избирателях, внесших свои подписи в подписные листы, будут проверяться посредством случайной выборки, то есть их отберут для проверки по жребию.

ИА «Орелград»

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