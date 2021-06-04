Недвижимость в Орле крайне заинтересовала простых граждан

Жители региона уже более 150 тысяч раз затребовали выписки из ЕГРН.

В Орловской области в период с января по май текущего года за предоставлением сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) жители региона обратились уже более 150 тысяч раз. Такие данные приводит пресс-служба управления Росреестра по Орловской области. В ведомстве отмечают, что содержащиеся в выписке сведения актуальны на момент ее получения.

Вероятно, спрос на данную услугу в ближайшее время может возрасти, так как механизм получения выписок для простых граждан заметно упростился. Как рассказали в управлении Росреестра, получить ее теперь без особых хлопот могут владельцы личных кабинетов на портале Госуслуг. Выписка является официальным документом, но не требует дополнительного заверения Росреестром.

«Все, что нужно для получения данной услуги – это подтвержденная учетная запись на портале Госуслуг, — говорит руководитель управления Росреестра по Орловской области Надежда Кацура. — Выписка будет сформирована в течение нескольких часов и станет доступна в «Личном кабинете» в виде электронного документа, заверенного усиленной квалифицированной подписью органа регистрации прав».

В ведомстве уточнили, что на портале Госуслуг в настоящий момент доступны выписки со сведениями об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, об объектах недвижимости и переходе прав на них. Из таких документов можно узнать, например, находится ли недвижимость в собственности, сколько у нее имеется собственников, существуют ли какие-либо ограничения и обременения на ее использование.

ИА «Орелград»