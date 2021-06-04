Орловская областная прокуратура пригрозила Валентине Нордстрем

Представление ей вынесли из-за денег, которые депздрав не может выплатить фельдшерам «скорой» уже больше года

Прокуратура Орловской области вынесла представление первому заместителю губернатора Валентине Нордстрем из-за денег, которые региональный депздрав больше года не выплачивает сотрудникам «скорой». Об этом сообщил фельдшер Дмитрий Серёгин в своих соцсетях.

История с невыплатой положенных медикам денег началась ещё в 2020 году. Серёгин сообщил, что два орловских фельдшера «скорой» устроились на работу в сельскую местность по программе «Земский доктор». По закону, медикам обязаны выплатить 500 000 рублей. Взамен они должны пять лет проработать в селе.

Переехавшие в деревню фельдшеры подали документы на положенные выплаты, но ответа от депздрава ждали четыре месяца, вместо 20 дней, выделенных чиновникам на ответ. В конце концов, в выплатах медикам отказали, сославшись на то, что «подъёмные» фельдшерам не полагаются.

Показательно, что орловский депздрав 16 июля 2020-го самостоятельно издал указ об исключении фельдшеров «скорой» из списка должностей, которым нужно дать выплаты. Именно на основании этого приказа фельдшерам и отказались платить.

Последовало два суда, оба выиграли медики. Но 4 июня 2021 года Дмитрий Серёгин написал в соцсетях, что деньги фельдшерам до сих пор не выплатили, из-за невозможности разобраться, чьё это дело – депздрава или казначейства. По словам Серёгина, медикам пришлось обратиться в прокуратуру. Он также опубликовал документ с ответом ведомства.

Из ответа следует, что первому заместителю губернатора Орловской области Валентине Нордстрем вынесли представление и потребовали устранить нарушения.

ИА «Орелград»