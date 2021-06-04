В мэрии Орла пообещали починить мост на Раздольной

Тем не менее, по данным УКХ Орла, запечатлённые на фото разрушения опор «не сказываются на несущей конструкции»

В орловской мэрии пообещали отремонтировать разрушающийся мост на улице Раздольной, сообщили в администрации города.

Тем не менее, в УКХ считают проблему несущественной: «запечатлённые на фотоснимках разрушения не сказываются на несущей конструкции сооружения».

Уточним, речь идёт о путепроводе недалеко от микрорайона «Болховский». Ранее в соцсетях появились кадры, на которых запечатлено разрушение моста. В городе поползли слухи о возможном закрытии для движения ещё одной переправы. 4 июня мэрия развеяла опасения горожан.

Как заявили в городской администрации, сейчас в разработке находятся документы на работы по приведению моста «в надлежащее состояние». Под этим подразумевается выпиловка деревьев в полосе отвода автомобильной дороги, замена перил, ремонт деформационных швов, защита и укрепление самого сооружения, а также ремонт пешеходной части.

Проект пообещали подготовить в течение месяца, после этого мэрия будет искать подрядчика.

ИА «Орелград»