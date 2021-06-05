Орловского виновника ДТП вынудили расплатиться с потерпевшим

Погасить долг он решил только после вмешательства приставов.

В Орловской области судебные приставы-исполнители помогли потерпевшему по делу о ДТП взыскать с виновника аварии крупную сумму. Как уточнили в пресс-службе регионального управления ФССП, речь идет о взыскании задолженности по компенсации за материальный ущерб. Исполнительное производство было возбуждено в отношении жителя Болхова. Ранее он был признан судом виновником ДТП, подробности которого не раскрываются.

Однако известно, что суд взыскал с него в пользу потерпевшего в ДТП более 106 тысяч рублей за причиненный материальный ущерб. Такое решение было принято в рамках гражданского процесса. Потерпевший подал иск к виновнику аварии и выиграл его. Однако деньги в установленный законом срок он не получил. Помогло вмешательство пристава, который предупредил должника о возможных мерах принудительного взыскания.

«В том числе мужчине было разъяснено, что неоплаченный долг в установленный законом пятидневный срок может стать причиной наложения штрафных санкций в виде исполнительского сбора, который составляет 7 процентов от суммы задолженности, но не менее 1000 рублей с физических лиц», — добавили в управлении ФССП.

Пристав оказался настолько убедителен, что после беседы с ним виновник ДТП погасил задолженность в полном объеме.

ИА «Орелград»