Ливны недосчитались доходов от муниципального имущества

6.6.2021 | 11:31 Новости, Экономика

Власти райцентра утвердили финансовые показатели предыдущего года.

В Ливнах утвержден отчет об исполнении бюджета этого райцентра за 2020 год. Отметим, что он прошел процедуру внешней проверки. Свое заключение дала и Контрольно-счетная палата города. Она отметила, что бюджет был исполнен с профицитом, при этом исполнение муниципальных программ оказалось не 100-процентным, так же как и годовое исполнение запланированных работ, финансируемых за счет регионального Дорожного фонда.

Отметила КСП и то, что доходы бюджета города Ливны в 2020 году по сравнению с предыдущим годом сократились на 26,2 миллиона рублей, или на 2,5 процента. В частности, уменьшились поступления по отдельным видам неналоговых доходов. Например, в 2020 году по сравнению с 2019 годом доходы от продажи земельных участков сократились на 1,747 миллиона рублей, от сдачи в аренду имущества – на 568,3 тысячи.

Доходы от перечисления части прибыли МУПов снизились на 4,132 миллиона рублей, дивидендов по акциям было получено на 357,5 тысячи рублей меньше, чем годом ранее. Кроме того, на 70 процентов снизилась общая сумма взысканных штрафов, санкций и возмещения ущерба. По сравнению с 2019 годом их было собрано на 5,927 миллиона рублей меньше.

«Произведенный расчет оценки качества формирования и исполнения бюджета по налоговым доходам позволяет сделать вывод о среднем качестве управления налоговыми доходами в отчетном периоде», — говорится в заключении городской КСП.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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