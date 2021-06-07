Орловский сенатор развеял опасения о лекарствах

Круглый заявил, что новый порядок ввоза лекарств для простого человека ничего не изменит.

Член Совета Федерации от Орловской области, заслуженный врач России Владимир Круглый прокомментировал решение правительства скорректировать с 1 сентября правила выдачи разрешения на ввоз лекарств в нашу страну. В интервью «Парламентской газете» он завил, что новшество не скажется на потребителях, поскольку никаких ужесточений или послаблений не произошло.

«Как мы видим, речь идет скорее о технических нюансах, — считает Владимир Круглый. — Можно предположить, что использование сайта госуслуг будет удобнее для участников рынка, и это решение можно только приветствовать. Подавать заявление действительно станет удобнее, но, по сути, мало что меняется».

Напомним, несколько дней назад премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому участники рынка с 1 сентября смогут подавать заявления на получение разрешений на ввоз лекарств в Россию через единый портал госуслуг. Для ввоза медикаментов в большинстве случаев необходимо заключение Минздрава. Если раньше документы подавались через электронную форму на сайте ведомства, то теперь это можно будет сделать через портал госуслуг. Сам порядок ввоза лекарств не изменится.

«Никакого ужесточения не произошло, — считает Владимир Круглый. — Очень важно, чтобы какими-то жесткими мерами не ограничить ассортимент, не снизить ввоз лекарственных препаратов».

ИА «Орелград»