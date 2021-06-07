Рынок труда Орловской области изменился

Год пандемии изменил отношения работодателей и работников.

О новых тенденциях на региональном рынке труда рассказывает Web-журнал «Орловская область: Аналитика, цифры, факты», выпуск которого курирует правительство области. В частности, издание отмечает, что на рынке труда произошли структурные трансформации вследствие пандемии новой коронавирусной инфекции. Прежде всего, это выразилось в повышении спроса работодателей на новые профессии и специальности. По мнению аналитиков, в настоящий момент в Орловской области ценятся высокие компетенции и опыт, однако это – ограниченный рынок вакансий.

Также авторы исследования отмечают, что немало вакансий имеется в бюджетной сфере. Однако они мало востребованы из-за невысокого уровня оплаты труда. Рекрутинговые сервисы предлагают работу в коммерческом секторе, но по большей части с окладом – чуть выше МРОТ и до уровня – ниже средней по региону.

Существует в Орловской области и латентный трудовой рынок, где заработная плата выдается на уровне средне-достойной, но «в серую». За счет недоплаты налогов работодатель добавляет зарплату, но происходит это по устной договоренности, без заключения каких-либо договоров и без социальный гарантий работнику. Авторы исследования пишут, что подобный дисбаланс спроса и предложения на рынке труда характерен для многих регионов, и каждый из них сам ищет способы решения проблемы.

В Орловской области в этом плане рассчитывают на развитие малого и среднего бизнеса, а также на широкое внедрения так называемых социальных контрактов. Согласно официальным данным Орелстата, к началу мая 2021 года в государственных учреждениях службы занятости населения Орловской области состояли на учете 4,1 тысячи не занятых трудовой деятельностью граждан. Из них 3,5 тысячи человек имели статус безработного, в том числе 2,8 тысячи получали пособие по безработице. Уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 1 процент численности рабочей силы.

ИА «Орелград»