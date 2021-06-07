СМИ: в Орловском юридическом институте зарезали курсанта

Тело погибшего было обнаружено на территории вуза

Мертвого курсанта Орловского юридического института (ОрЮИ) МВД обнаружили на территории вуза, сообщили «Орловские новости». Информацию источников издания подтвердили в Следственном управлении СК по Орловской области.

По данным собеседников агентства, курсант погиб после ссоры с другой учащейся ОрЮИ. На его теле было обнаружено ножевое ранение.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, курсантка числится по нему подозреваемой. Сейчас силовики ведут ее поиск.

ИА «Орелград»