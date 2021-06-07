В Орле жителям «Зареченского» пообещали ремонт дорог в 2022 году

Новый асфальт уложат также на улицах Максима Горького, Ломоносова, Бурова и улице Космонавтов

В 2022 году в Орле отремонтируют дороге в микрорайоне «Зареченский», сообщили в пресс-службе мэрии. Сейчас управление коммунальным хозяйством (УКХ) готовит проекты, чтобы дорожники смогли приступить к работе в срок.

Уложить новый асфальт планируется на улицах Алроса и Зеленина, а также на Бульваре Молодёжи. Кроме того, ремонтировать будут улицы Максима Горького, Ломоносова, Бурова и улицу Космонавтов.

По словам начальника проектно-сметного отдела УКХ Романа Кононова, на улице Ломоносова расширят проезжую часть, а также отремонтируют тротуары, уличные фонари и проложат велодорожки.

«Фронт работ примерно одинаковый: ремонт проезжей части, обустройство тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, замена всех остановочных павильонов с обустройством, где это возможно, заездных карманов», – сообщил Кононов.

Велодорожек не будет только на улице Максима Горького. Саму же улицу отремонтируют на участке от улицы Пролетарская гора до переулка Костомаровского.

По словам Романа Кононова, сейчас проекты готовы для четырёх из семи улиц, которые отремонтируют в будущем году.

ИА «Орелград»