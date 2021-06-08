Клычков заметил печальное состояние трамвайной сети Орла

По его оценкам, новые трамваи на нынешней инфраструктуре запустить не получится

Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира 7 июня признал удручающее состояние трамвайной сети Орла. Инфраструктура не выдержит запуска новых вагонов, поэтому требует реконструкции.

«Готовим предложение в рамках инфраструктурного меню для того, чтобы не просто расширить трамвайную сеть. Нам, для того чтобы запускать новые трамваи, нужно обновлять всю сеть. На старой они либо сами разрушатся, либо разрушат сеть», — сказал глава региона.

Клычков отметил, что в согласовании реконструкции с федеральным центром «есть определенные сложности». Губернатор дал понять, что пока всё только на словах – «это только проект, который требует серьезной доработки».

Напомним, из-за закрытия Красного моста трамваи ходят только в Заводском районе Орла — до депо. Оттуда в Железнодорожный район запущены автобусы, на которые пассажиры могут бесплатно пересесть.

ИА «Орелград»