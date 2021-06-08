Орловчанку осудили за торговлю водкой из-под полы

Торговка паленой водкой получила крупный штраф, уже не первый в жизни.

В Мценске районный суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении местной жительницы за повторное правонарушение. Из материалов следует, что в октябре 2020 года она уже представала перед тем же судом. Ее признали виновной в незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции без соответствующей лицензии. Даму оштрафовали на 30 тысяч рублей, но на путь исправления она не встала и «вновь решила осуществить незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Добавим, что трудилась женщина в местной пивной в качестве продавца. Торговлей алкоголем сомнительного качества она подрабатывала. Водку женщина продавала из-под полы. Один из покупателей действовал в рамках оперативного мероприятия «Проверочная закупка». Женщина продала ему бутылку водки за 100 рублей, после чего к ней подошли полицейские.

В подсобке они обнаружили 115 бутылок водки, подготовленных для нелегальной торговли. В суде эти бутылки выступили в качестве вещественного доказательства. Свою вину женщина признала. Суд наказал ее уголовным штрафом в размере 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»