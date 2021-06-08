Под Орлом нерадивую мать обязали отработать целый год

Женщина будет работать, чтобы погасить долги перед своими детьми.

Вступило в силу решение по уголовному делу о неуплате алиментов, которое рассмотрел суд в поселке Шаблыкино. Оно было заведено на местную жительницу, в браке не состоящую, но имеющую на иждивении двух несовершеннолетних детей. Примечательно, что этот суд оказался у нее не первым. Так, в 2019 году женщина уже была приговорена к 1 году исправительных работ с удержанием 5 процентов из заработной платы в доход государства. Наказали ее за долги по алиментам. Отбывать наказание она не пожелала, и исправительные работы ей заменили на 4 месяца лишения свободы.

Женщина провела их в колонии-поселении и не так давно освободилась по отбытии срока наказания. И вот теперь ей было предъявлено обвинение по той же статье 157 УК РФ. Следствие и суд сочли, что она, в нарушение решения суда, неоднократно не уплачивала без уважительных причин средства на содержание своих несовершеннолетних детей. Как следует из материалов дела, «будучи физически здоровым и трудоспособным лицом, мер к трудоустройству не принимала».

Постепенно ее задолженность перед одним ребенком превысила 600 тысяч рублей, перед другим – 810 тысяч. Отпираться женщина не стала и попросила вынести приговор без проведения судебного разбирательства. Ей вновь было назначено наказание в виде исправительных работ на 1 год с удержанием 5 процентов из заработной платы в доход государства.

ИА «Орелград»