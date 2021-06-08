Просроченные долги орловского бизнеса превысили 3 млрд рублей

Задолженность перед кредиторами всего за один месяц выросла на 2 процента.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области размер просроченной кредиторской задолженности к началу апреля 2021 года составил 3,48 миллиарда рублей. Доля просрочки в общем объеме кредиторской задолженности увеличилась по сравнению с предыдущим месяцем на 1,9 процентных пункта. На отчетную дату она достигла уровня в 4 процента. Отметим, что более половины (51,4 процента) просроченных долгов приходится на сельское и лесное хозяйства. Просроченные долги орловских аграриев превышают 1,787 миллиарда рублей.

На втором месте в рейтинге должников идут предприятия, работающие в сферах обеспечения электрической энергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха. Их совокупная просроченная кредиторская задолженность составляет 1,225 миллиарда рублей, или 35,2 процента в общем объеме долгов. Просрочка в сумме 285 миллионов рублей сложилась у предприятий сферы обрабатывающих производств.

Впрочем, аналитики отмечают и положительную тенденцию. Так, в январе-марте 2021 года, по оперативным данным Орелстата, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций региона в действующих ценах составил 9,968 миллиарда рублей. В общей сложности 181 предприятие получило прибыль в размере 11,15 миллиарда рублей, а 92 предприятия области имели убыток на сумму 1,181 миллиарда.

ИА «Орелград»