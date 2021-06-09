Орловец отсудил четверть миллиона за массажную накидку

Приобрести товар его убедили на бесплатной презентации.

Поучительное гражданское дело рассмотрел Железнодорожный районный суд города Орла. Местный житель подал иск о защите прав потребителя к торговому дому. В обоснование иска он указал, что по приглашению работников этого ТД он посетил бесплатную презентацию массажного кресла. Проводившие ее сотрудники поинтересовались у пришедших, имеются ли у них проблемы с сердцем, стимуляторы.

У истца действительно имеется такое заболевание. Однако на презентации сотрудники ТД уверили его в том, что противопоказаний в его случае нет, более того, ему просто необходимо пользоваться массажной накидкой для кресла. В конце презентации был проведен розыгрыш скидки и подарков к ней, которые выиграл истец. После этого демонстратор предложил ему заключить договор на покупку массажера. Цена оказалась слишком высокой, но это организаторов акции не смутило.

Покупателю тут же был предложен кредитный договор, оформленный в микрофинансовой компании, в размере 129 тысяч рублей. Истец заявил, что он плохо понимал, как заключал договор и ставил подпись. Только дома он изучил договор купли-продажи и кредитования, а также инструкцию. Выяснилось, что сертификата соответствия на товар нет, материал, из которого сделана массажная накидка, не соответствует заявленной. В товаре превышено содержание свинца, имеются противопоказания для использования при прохождении медицинских процедур. Прибор нельзя эксплуатировать в очень теплых и сырых помещениях, да и вообще его можно использовать только в профилактических целях, а не в лечебных.

Поскольку все перечисленные в инструкции характеристики и противопоказания не подходят истцу по состоянию здоровья, он в тот же день отправился в офис, где проходила презентация. Интересны условия, на которых сотрудник ТД предложил расторгнуть договор купли-продажи: покупатель возвращает товар, а продавец обязуется погасить кредит. На такие условия покупатель не согласился.

Решать спор пришлось в суде. Рассмотрев доводы сторон, суд частично удовлетворил иск. Он постановил расторгнуть договор купли-продажи вибромассажной накидки, взыскать с ТД в пользу истца ее стоимость (129 тысяч рублей), а также неустойку в размере 30 тысяч рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей, штраф в размере 50 000 рублей и убытки в размере чуть более 14 тысяч. В свою очередь истец обязан вернуть продавцу товар.

ИА «Орелград»