Прокурор защитил орловскую фирму от «уголовки»

Компании грозило обвинение в мошенничестве из-за налогового спора.

Прокуратура Орловской области опубликовала краткий отчет о личном приеме граждан, который провел прокурор региона Владислав Малкин. В частности, сообщается, что по ранее поступившему обращению приняты меры к защите прав субъекта предпринимательской деятельности. Речь идет об обращении представителя компании «НПО АУРУС». Он рассказал, что эта фирма обратилась к налоговикам с заявлением о возмещении НДС, что едва не вылилось для ее руководителя в очень крупные неприятности.

«При этом налоговый орган не согласился с заявленной суммой и посчитал ее завышенной, — говорится в сообщении прокуратуры региона. — По указанному факту в январе 2021 года органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество)».

Материалы дела были изучены по личному поручению прокурора области. В результате прокурорские работники пришли к выводу, что в данном случае речь идет об обыкновенном гражданско-правовом споре. Именно в его рамках и должен решаться размер суммы возмещения НДС. Для этого существует как досудебный порядок урегулирования, так и возможность отстаивания своих интересов в арбитражном процессе.

«В связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального законодательства прокуратура области внесла представление в адрес начальника СУ СЧ УМВД России по Орловской области, — сообщили в надзорном ведомстве. — В результате прокурорского вмешательства следственным органом принято решение о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления».

ИА «Орелград»