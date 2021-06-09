В Ливнах День города отпразднуют в зависимости от COVID-19

Власти райцентра пока еще не определились с форматом и масштабом празднования.

Вопрос о ситуации с коронавирусом был рассмотрен на заседании муниципального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории города Ливны. Согласно озвученной местными властями информации, глава города Сергей Трубицин поручил усилить контроль за соблюдением мер профилактики, в частности, за проведением дезобработки транспорта по дачным маршрутам, на общественных и дворовых территориях.

«Сергей Александрович подчеркнул, что формат и масштаб празднования Дня города, который отмечается в последнюю субботу июня, будет напрямую зависеть от уровня заболеваемости в нашем городе, — уточнили в мэрии. — В этой связи также важен уровень вакцинации населения: на сегодняшний день в Ливнах он немного превышает 19 процентов, но ниже среднеобластного показателя (23 процента). Наименее активны работники сферы торговли, услуг, правоохранительных органов, промышленных предприятий, хотя, в случае их заболевания, именно в этих сферах велика угроза массовой заболеваемости».

Что касается текущей статистики, то, по словам главврача Ливенской ЦРБ Вадима Сезина, с начала пандемии в Ливнах выявлено 1400 случаев заболевания граждан COVID-19, включая 10 – за последнюю неделю. Он отметил, что 34 пациента проходят лечение в инфекционном отделении больницы, в том числе пять — на респираторной поддержке. На ИВЛ пациентов нет. Также было отмечено, что 95 процентов заболевших уже выздоровели.

ИА «Орелград»