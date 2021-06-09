В Орле проверили закупки лекарств для сердечников

Торги не состоялись, а крупные контракты заключили с единственными поставщиками.

Россиянам, перенесшим острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, могут начать предоставлять необходимые бесплатные лекарства в течение не одного года, как сейчас, а двух лет. Как сообщила «Российская газета», проект постановления, разработанный Минздравом, представлен для общественного обсуждения.

Поясним, что в первом квартале 2020 года в России стартовала пилотная программа по лекарственному обеспечению граждан, которые не имеют льгот. Лекарства выдаются пациентам, перенесшим острые сердечно-сосудистые события, амбулаторно за государственный счет. В целом регионы в 2020 году получили из федерального бюджета на эти цели около 10,2 миллиарда рублей, еще около 1 миллиарда добавили сами. Однако проведенные в регионах проверки выявили существенные недостатки.

Так, Контрольно-счетная палата Орловской области по результатам анализа закупок в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» отметила признаки неэффективности. Как следует из отчета КСП, заказчики устанавливали такие требования к поставкам, которые могли ограничить конкуренцию на торгах. Например, им требовалась крупная партия лекарств в короткие сроки.

В качестве примера аудиторы привели областной департамент здравоохранения. Закупки льготных лекарств он проводил в 2020 году в рамках реализации регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». При этом торги на сумму 102,2 миллиона рублей не состоялись. В результате государственные контракты были заключены с единственным поставщиком, экономия бюджетных средств отсутствовала.

«По результату анализа закупок отмечено, что департамент здравоохранения в документации на закупки установил требования к поставке товара, которые удовлетворяют малое количество потенциальных поставщиков, в основном это крупные фармацевтические кампании, — говорится в отчете КСП. — Так, согласно аукционной документации поставка препарата «Тикагрелор» (653 016 штук) на сумму 49,994 миллиона рублей (потребность на 2020 год) должна производится в место доставки (ГУП «Орелфармация») одной партией в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта».

При этом фактически поставки лекарственных препаратов осуществлялись с нарушением указанных условий контрактов, добавили в КСП. В частности, нарушались сроки поставки, либо поставка осуществлялась отдельными партиями.

ИА «Орелград»