В Орле выделят миллионы на «ремонт благоустройства» площади Жукова

Тендер с труднопонимаемым названием появился на сайте закупок.

Согласно извещению, опубликованному в государственной информационной системе, организатором закупки выступает администрация города Орла, а заказчиком – муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Наименование закупки дословно звучит так: «Выполнение работ по ремонту благоустройства Площади Маршала Жукова». Непонятно, что именно означает «ремонт благоустройства», но из бюджета на него планируется потратить 71,4 миллиона рублей – в таком размере установлена начальная максимальная цена контракта.

Впрочем, судя по техническому заданию для потенциальных подрядчиков, «ремонт благоустройства» не будет капитальным. Так, на площади за указанную сумму планируется установить опоры освещения со светодиодными светильниками трех типов. Кроме того, ее должны будут оборудовать проектором с асинхронным мотором, причем обязательно массой менее 5 кг. Этот проектор, согласно документации, «должен быть предназначен для проецирования дорожной разметки и обеспечивать создание проекционного пешеходного перехода». Также в проект предусматривает монтаж нескольких видеокамер и закупку сопутствующего оборудования.

Ранее пресс-служба администрации Орла поведала о планах властей относительно будущего площади Жукова. В частности, чиновники обвинили «Цирк Триумф», съехавший с площади во исполнение решения арбитражного суда, в том, что он «оставил на память горожанам неприятный сувенир — груды строительного мусора и выбоины в асфальте после демонтажа основных и вспомогательных сооружений и ограждений».

«При этом стихийную свалку подрядная организация ликвидировать не торопится, запрещая при этом прикасаться городским коммунальным службам к «частной собственности», — заявили в мэрии.

Учитывая серьезность ситуации, место расположения циркового шатра посетил мэр Юрий Парахин, которому, по его признанию, «в глаза бросается не только мусор, но и то, в каком состоянии находится сама территория». Итогом посещения площади стало поручение, которое мэр адресовал упомянутому выше МКУ «УКХ»: направить в адрес владельца цирка требование о восстановлении асфальта.

«Хотелось бы закрыть эту тему как можно скорее и без лишних проволочек, но, к сожалению, владелец цирка навязывает свои правила. И до следующей среды нужно убрать мусор. Даже если для этого нам придется попросить о помощи судебных приставов», — такой комментарий Юрия Парахина приводит его пресс-служба.

ИА «Орелград»