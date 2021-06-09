В Орловской области из охотников создадут добровольцев

Охотники будут помогать инспекторам кормить зверей в лесах.

Власти Орловской области утвердили порядок добровольного участия охотников в мероприятиях по определению численности охотничьих ресурсов, добыче волка, лисицы, енотовидной собаки и норки американской. Кроме того, их усилия поспособствуют сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и увеличению их численности на территории общедоступных охотничьих угодий Орловской области.

Приказ издал руководитель департамента надзорной и контрольной деятельности Юрий Мишустин. Документом предусмотрен целый перечень мероприятий, в которых разрешается добровольное участие охотников. Например, последним разрешена установка не менее чем пяти аншлагов, определяющих границы общедоступных охотничьих угодий. Кроме того, добровольцы могут участвовать в установке солонцов (с закладкой их солью) и кормушек для лося, косули и зайцев, искусственных гнездовий для утки. Вправе они участвовать и в засеве кормового поля площадью не менее 0,5 га.

Добровольным участием охотника в мероприятиях также будет считаться участие в проведении плановых рейдовых осмотров и обследовании общедоступных охотничьих угодий Орловской области, причем оно должно занять не менее 56 часов. Сообщение в полицию или государственный охотничий надзор о факте обнаружения незаконной добычи тоже зачтут охотнику – но только в том случае, если браконьер будет пойман и наказан.

Охотник-доброволец должен сам подать заявление в соответствующий орган, причем ему могут и отказать. В случае принятия положительного решения охотнику официально выдадут задание, оформленное в трех экземплярах. В нем должно быть указано наименование мероприятия, объем и сроки его исполнения, места проведения с указанием географических координат, урочища, водного объекта и т.д. Напомним, не так давно власти региона решили изменить условия оформления путевок на охоту и отдать приоритет при их распределении добровольным охотникам-помощникам.

ИА «Орелград»