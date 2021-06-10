Фантомная лаборатория из Подмосковья одобрила орловское зерно

Очередной орловский фермер попался на банальном нарушении правил декларирования.

Как сообщает пресс-служба Территориального управления Россельхознадзора, сразу три административных протокола было составлено на индивидуального предпринимателя из Орловской области. В нарушениях была уличена женщина, возглавляющая одно из крестьянско-фермерских хозяйств Верховского района. В частности, она попалась на нарушении технического регламента «О безопасности зерна» при реализации и декларировании продукции.

Проще говоря, фермерша задекларировала зерно в фантомной лаборатории. Так называют лаборатории, которые фактически существуют только на бумаге. Они не имеют обязательной государственной аккредитации. Кроме того, подобные организация обычно имеют только юридический адрес регистрации. Выездные проверки показывают, что на самом деле по указанному адресу никакой лаборатории нет.

В данном случае на 700 тонн орловской пшеницы протоколы испытаний зерна были выданы фантомной лабораторией «Рейна», которая как бы базируется в Московской области. То есть было допущено недостоверное декларирование зерна, качество и безопасность которого в реальности не были подтверждены настоящими исследованиями.

Кроме того, фермершу обвинили в том, что она выпустила в обращение 152,9 тонны продовольственной пшеницы прошлогоднего урожая без указания в товаросопроводительных документах сведений о декларации о соответствии и годе урожая. В ТУ Россельхознадзора пояснили, что это не обеспечивает прослеживаемость перемещаемой зерновой продукции.

По итогам проверку на фермершу завели дела по административным статьям 14.43, 14.44 и 14.45 КоАП РФ и привлекли к административной ответственности. Также для устранения выявленных нарушений было выдано предписание об отзыве декларации на зерно. Сообщается, что на текущий момент действие декларации о соответствии прекращено.

ИА «Орелград»