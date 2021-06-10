Под Орлом осудили «черного лесоруба»

Житель Залегощенского района незаконно спилил очень дорогой дуб.

Как сообщает пресс-служба Залегощенского районного суда, поставлена точка в рассмотрении уголовного дела, заведенного в отношении местного жителя. Селянина обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.260 УК РФ, (осуществление незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере).

Было установлено, что осенью 2020 года он, прихватив с собой бензопилу и садовую тачку, отправился в лес и спили там дуб. Разрешения на это у него не было. Дерево росло на землях лесного фонда РФ. Поэтому «черного лесоруба» обвинили в причинении особо крупного ущерба Российской Федерации. Кстати, интересы страны в данном процессе представляло областное управление лесами.

Сумма ущерба в подобных случаях рассчитывается по федеральной методике. В нашем случае ущерб от спиленного дуба был оценен в 233 980 рублей. Кстати, суд установил, что селянин в одиночку распилил дерево на части, которые перевез на территорию своего домовладения. Свою вину он признал полностью. В результате ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор не обжаловался и вступил в законную силу.

ИА «Орелград»