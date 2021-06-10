В Дмитровск прибыл грузовик подарков из Орла

10.6.2021 | 18:51 Новости, Общество

Воспитанники местного центра реабилитации получили новый спортивный инвентарь

Строительный холдинг «Орелстрой» при поддержке благотворительного фонда «Созидание» и телеканала «Первый областной» собрали подарки для воспитанников Дмитровского центра реабилитации несовершеннолетних «Серпантин». 10 июня подарки привезли в учреждение – они едва влезли в грузовик.

Благодаря благотворительной акции центр получил новый спортивный инвентарь – шведскую стенку, гимнастические маты, спортивную обувь для мальчиков и девочек. Также воспитанникам привезли мебель, бытовую технику, одежду, товары для творчества и современную акустическую систему. К сбору подарков подключились все неравнодушные орловцы.

Активное взаимодействие между «Орелстроем» и центром «Серпантин» началось в 2021 году. Руководство центра попросило «Созидание» помочь организации с ремонтом, а благотворительный фонд подключил к решению вопроса «Орелстрой». В результате в короткий срок удалось собрать необходимые строительные материалы, а затем и мебель, технику и другие приятные подарки.

«Орёлстрой» в сотрудничестве с фондом «Созидание» уже несколько лет оказывает помощь детским специализированным организациям по всей Орловской области, включая профессиональную помощь строителей, поздравления с праздниками и адресную помощь, исходя из потребностей учреждения.

ИА «Орелград»

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