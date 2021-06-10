В Орловской области школы оцифруют за 120 млн рублей

Федеральный центр поможет региону внедрить цифровые технологии.

В текущем году Орловской области из федерального бюджета выделено около 121,6 миллиона рублей на закупку оборудования для школ, техникумов и колледжей. Такие данные приводит образовательный портал Орловской области. Речь идет о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (ЦОС). Планируется, что оборудование к 1 сентября 2021 года поступит во все образовательные организации, включенные в соответствующий перечень, — это 62 школы и два техникума.

«Они будут обеспечены средствами вычислительной техники и презентационного оборудования, а именно ноутбуками и многофункциональными устройствами с определенными техническими характеристиками, соответствующими тем условиям, которыми должна обладать современная школа», — говорится в сообщении.

Отметим, что внедрение ЦОС проходит в рамках реализации национального проекта «Образование». В Орловской области уже 84 образовательные организации (75 школ и 9 техникумов и колледжей) используют в работе технику, поступившую по этому направлению. Специалисты отмечают: существует ошибочное мнение, что ЦОС – это переход учащихся на дистанционное обучение.

На самом деле основной целью проекта является расширение образовательного пространства при помощи новейших технологий, а также оптимизация школьного образования. То есть проект не преследует цель заменить традиционную систему уроков в школьных классах на дистанционные уроки по интернету.

Как поясняется на портале, в рамках внедрения ЦОС планируется автоматизация процессов, которая избавит обучающихся и педагогов от излишней бумажной работы. Кроме того, будет расширен доступ к различным образовательным сайтам и порталам и высокоскоростному интернету. Что касается дистанционного обучения, тот тут ЦОС предлагает альтернативу тем школьникам, которые не имеют возможности ходить в школу, например, из-за болезни. Вот они-то и смогут учиться какое-то время дистанционно и не отрываться от учебного процесса.

«Этот проект помогает обучающимся и педагогам свободно ориентироваться в диджитал-пространстве и идти в ногу со временем, — уверены специалисты. — ЦОС способствует улучшению качества образования, ведь теперь педагоги могут повышать квалификацию с большей эффективностью, а образовательные организации получают новую инфраструктуру».

ИА «Орелград»