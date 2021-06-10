За сутки 45 орловцев заразились коронавирусом

Общее число случаев достигло 36 110

За прошедшие сутки 45 жителей Орловской области заразились коронавирусом, сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число случаев в регионе достигло 36 110.

Вместе с тем за день скончались три пациента с COVID-19, количество жертв выросло до 686. Выздоровели 42 человека (34 308).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 5 167 949. За сутки диагноз подтвердился у +11 699 человек — это максимум с начала марта. Прирост произошел за счет Москвы, где впервые с середины января подтвердилось более 5200 случаев коронавируса. С начала пандемии в РФ скончались 125 278 (+383), выздоровели 4 771 995 (+10 096).

ИА «Орелград»