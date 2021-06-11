Облсуд отказал виновнику ДТП в снижении суммы компенсации

Пострадавший в аварии получит значительную компенсацию морального вреда.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда оставила без изменения решение Мценского районного суда, ранее рассмотревшего иск о взыскании компенсации морального вреда. Как пояснили в пресс-службе Мценского райсуда, иск был подан водителем, который серьезно пострадал в ДТП. Авария произошла еще в октябре 2019 года.

Было установлено, что водитель иномарки при проезде перекрестка равнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу двигавшемуся автомобилю, двигавшемуся по другой дороге. В результате произошло столкновение. В аварии пострадали оба водителя. Однако истец указал, что он долго находился на стационарном лечении, а после выписки из больницы ему пришлось пользоваться костылями. Из-за своего физического состояния он перестал помогать родителям и гулять со своим ребенком, да и вообще изменил свой привычный образ жизни.

За понесенные им страдания он просил взыскать с виновника ДТП компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей. Ответчик свою вину не оспаривал, но просил учесть, что и он тоже пострадал и долго лечился и что его материальное положение оставляет желать лучшего. Выслушав стороны, суд удовлетворил исковые требования частично и обязал виновника ДТП выплатить пострадавшему в аварии 200 тысяч рублей.

Ответчик обжаловал решение в суде апелляционной инстанции. Он просил снизить сумму компенсации до 80 тысяч рублей. Однако областная судебная коллегия согласилась с выводами Мценского районного суда. Они пришла к выводу, что установленный размер компенсации морального вреда согласуется с принципами конституционной ценности жизни, здоровья и достоинства личности.

ИА «Орелград»