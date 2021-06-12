Депутатов поразила структура преобразованного Орловского района

Проект структуры выглядит так, будто его разработал первоклассник.

В Орловском облсовете народных депутатов прошло заседание комитета по местному самоуправлению и Регламенту. Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, в разделе «Разное» был рассмотрен проект «дорожной карты» по преобразованию Орловского района в Орловский муниципальный округ. С докладом выступил врио главы Орловского района Николай Головко.

Он презентовал проект структуры МО, которого депутаты давно и с нетерпением ждали. Напомним, процедура преобразования Орловского района была запущена более года назад. Она была сложной, так как сначала решение принимали власти района, затем в сельских поселениях были проведены общественные слушания. Потом все вновь вернулось в границы полномочий местных властей, а уже в этом году преобразованием занялись депутаты облсовета, поскольку для такой трансформации потребовалось существенное изменение регионального законодательства.

Кстати, на законодательном уровне процесс преобразования все еще продолжается. Депутатам облсовета особенно интересно было взглянуть на проект структуры МО, поскольку раньше перспективы рисовали только на словах. Судя по реакции парламентариев на доклад Головко, они ожидали увидеть нечто иное, более четкое, проработанное и масштабное. Особенно учитывая то, что времени на разработку было более чем достаточно.

Увы, выглядит проект так, словно рисовали его в спешке, особенно не задумываясь над тем, как будет выстроена структура власти на самом деле. Вершиной пирамиды, естественно, будет являться глава округа. Вероятно, он будет возглавлять администрацию округа, но она в представленную схему не попала. Если же проследить связи по линиям, то можно предположить, что главе округа напрямую будут подчиняться начальники шести территориальных управлений – Большекуликовского, Образцовского, Неполодского, Пахомовского, Платоновского и Знаменского.

Им будут подчиняться некие «специалисты, менеджеры». У таких начальников будут свои заместители – начальники территориальных отделов, которые придут на смену администрациям сельских поселений. Начальникам отделов также будут подчиняться уже свои собственные «специалисты, менеджеры». Вот, собственно, и вся структура.

Впрочем, Николай Головко в своем выступлении отметил, что «предложенная структура, с наделением шести укрупненных территориальных управлений статусом юридического лица позволит, не снижая качества муниципальных услуг и процесса решения вопросов местного значения, сохранить доступность муниципальной власти для местного населения».

Изначально авторы идеи преобразования района в округ говорили о том, что главной целью является оптимизация. Мол, сократится количество чиновников и депутатов, следовательно, сократятся бюджетные расходы на их содержание. Однако пока происходящее больше напоминает банальную попытку местных властей попросту повысить свой статус, ведь глава округа фактически будет приравнен к статусу мэра. Поскольку городов на территории Орловского района, кроме Орла, нет, то и стать городским округом он не может. На радость местным чиновникам принятый два года назад федеральный закон разрешил создание муниципальных округов. Орловский опыт интересен еще и тем, что он может стать примером для других регионов, хотя пока, конечно, особо перенимать нечего.

Николай Головко также заявил, что «ключевую роль в функционировании вновь созданного органа местного самоуправления играет структура управления, которая должна отвечать задачам, стоящим перед органами местного самоуправления».

В свою очередь депутат Олег Бухтияров попросил докладчика уточнить, когда будет окончательно утверждена структура администрации муниципального округа? Николай Головко пояснил, что «в этом направлении ведется активная работа, в настоящее время создана рабочая группа, занимающаяся, в том числе, вопросом формирования структуры округа». А утверждение структуры и вовсе планируется «непосредственно после избрания главы муниципального округа». Это можно понять так: давайте сначала главного изберем, а тот уж потом сам под себя структуру подгонит.

«Подводя итог, председатель комитета Валерий Савин обратил внимание на то, что структура администрации Орловского муниципального округа должна быть серьезно проработана», — добавили в пресс-службе регионального парламента.

ИА «Орелград»