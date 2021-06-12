«Кошачий зоопарк» в Орле обвинили в грубых нарушениях

Организаторов обязали немедленно закрыть «выставку» и устранить нарушения.

Территориальное управление Россельхознадзора отреагировало на информацию в СМИ, появившуюся в начале июня. Тогда широкий общественный резонанс вызвало видеообращение общественного объединения помощи животным «Кот и пес» о работе своего рода мини-зоопарка, в котором содержатся кошки. В нем говорилось о нарушении правил содержания животных. Впрочем, сами организаторы мини-зоопарком свое детище не называют. Официально – это некая выставка кошек, организованная «Федерацией кошек».

Как сообщила пресс-служба ТУ Россельхознадзора, в ходе проведенной проверки информация, прозвучавшая в видеообращении, нашла свое подтверждение. Так, было установлено, что «в месте проведения мероприятия отсутствуют недоступные для людей зоны с укрытиями, куда животным должен быть обеспечен постоянный беспрепятственный доступ».

«Имеющиеся в наличие домики для кошек, размещенные непосредственно в клетках, не обеспечивают должного укрытия животных, посетители имеют возможность доставать кошек из укрытия», — пояснили в ведомстве.

Указанное является нарушением сразу нескольких актов, в том числе ФЗ «О ветеринарии» и «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Кроме того, были нарушены «Требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию», которые запрещают организацию так называемых контактных зоопарков. Кстати, по мнению юристов, именно после ужесточения правил организаторы подобных мероприятий по всей стране начали переименовывать «зоопарки» в «выставки».

Однако в данном случае уловка не прошла. Управление Россельхознадзора выдало «требование юридическому лицу не осуществлять деятельность, несоответствующую вышеуказанным требованиям, до устранения выявленных нарушений с немедленным сроком исполнения».

ИА «Орелград»