В Орле определились с будущим цветом Успенского собора

В митрополии заверили, что цвет стен храма останется прежним.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, в областном центре прошло рабочее совещание, участник которого обсудили ход реконструкции Успенского (Михаило-Архангельского) собора. В нем приняли участие благочинный храмов Центрального округа протоиерей Василий Иванов, настоятель Успенского собора протоиерей Владимир Сергеев, представители подрядчика – тульской компании «Преображение» из Тулы, и представитель ООО «Реставрация», осуществляющего авторский надзор.

Одним из вопросов, вынесенных на обсуждение, стала вопрос о будущем цвете стен этого храма. Специалисты рассматривали различные варианты, перепробовали множество оттенков. Но в результате было принято решение цвет стен не менять – он останется прежним. Также на совещании была проведена сверка хода выполняемых работ с графиком.

«Было отмечено, что работы выполняются в срок, — рассказали в митрополии. — Сейчас рабочие шпаклюют фасад Успенского собора, штукатурят световой барабан и реставрируют лепной декор. Заказчиком выступает Министерство культуры РФ. Также участники совещания обсудили вопросы частичной замены кровли».

В митрополии напомнили, что Успенский собор – это одна из главных достопримечательностей города Орла. Он был заложен 19 сентября 1801 года, а работы по его возведению были завершены в 1817 году. В сентябре 1823 года Орел посетил император Александр I, в честь которого в храме было совершено богослужение. В январе 1826-го в нем же покоилось тело умершего государя, когда его везли из Таганрога в Петербург.

В 1920-х годах летнюю половину церкви отдали под музей религиозных искусств. В 1989 году храм был передан во владение общины верующих. В 2004-2005 годах была проведена масштабная реставрация храма, а в 2020 году Успенский собор обрел новый купол.

ИА «Орелград»