КСП вскрыла в Орле нарушения на 4,7 млрд рублей

Объем выявленных нарушений оказался сопоставим с годовым бюджетом города.

Контрольно-счетная палата города Орла обнародовала итоговой отчет о своей работе в 2020 году. Из него следует, что за год было проведено 157 проверок, в том числе 19 контрольных мероприятий и 138 экспертно-аналитических мероприятий. Всего было проверено 18 объектов, включая восемь структурных подразделений администрации города Орла, три органа власти, шесть муниципальных учреждений и одно акционерное общество. В КСП отмечают, что отдельные объекты проверялись неоднократно.

Общий объем проверенных средств составил 19,6 миллиарда рублей. Это значительно больше, чем годом ранее. В КСП это объяснили тем, что в минувшем году проверкой был охвачен реестр муниципального имущества города Орла, и только по данному направлению было проверено 9,033 миллиарда рублей.

«В ходе проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий выявлены множественные нарушения и недостатки, которые связаны с нарушениями бюджетного законодательства, законодательства о контрактной системе, о бухгалтерском учете и других нормативных правовых актов при расходовании средств бюджета и использования муниципального имущества города Орла», — говорится в отчете.

В целом было вскрыто 543 нарушения норм действующего законодательства, в том числе муниципальных правовых актов. Объем выявленных финансовых нарушений составил 4,762 миллиарда рублей, что составляет 24,3 процента от общего объема проверенных средств. Так, нарушения при формировании и исполнении бюджета составили 3,895 миллиарда рублей. Потери бюджета и организаций были оценены в 392,3 миллиона рублей, нарушения установленного порядка управления и распоряжения имуществом – в 285,3 миллиона.

Кроме того, как подсчитали аудиторы, причиненный бюджету ущерб в минувшем году потянул на 76,7 миллиона рублей, неэффективное использование средств составило 64,8 миллиона, неправомерное использование средств – 15,6 миллиона рублей. Также были выявлены нарушения действующего законодательства в сфере закупок – на 5 миллионов рублей и нарушения ведения бюджетного и бухгалтерского учета – на 4 миллиона. Прочие нарушения и недостатки составили 23,2 миллиона рублей. При этом в КСП подчеркнули, что по сравнению с 2019 годом объем выявленных финансовых нарушений в 2020 году практически не увеличился.

ИА «Орелград»