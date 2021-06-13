На родине Тургенева прошло отпевание солдата XIX века

13.6.2021 | 13:06 Новости, Общество

Герой погиб под Орлом в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, в селе Спасское-Лутовиново, где расположена родовая усадьба писателя Ивана Тургенева, совершена заупокойная лития по герою Великой Отечественной войны. Участники церемонии простились с красноармейцем Филиппом Ивановичем Швырковым, уроженцем Башкирии. Он погиб в боях за освобождение Орловщины, на мценской земле. Его останки были подняты поисковиками еще в прошлом году.

«Личность красноармейца установили специалисты лаборатории «Солдатский медальон» Московского городского поискового центра, — уточнили в митрополии. — В этом помогла самодельная записка, извлеченная из гильзы от винтовки системы Мосина. Благодаря боевому донесению 287-й стрелковой дивизии удалось узнать, что Филипп Иванович был убит 25 августа близ деревни Зеленый Холм Мценского района Орловской области».

Также было установлено, что Швырков родился еще в XIX веке, в 1898 году. Заупокойную литию по нему совершил настоятель Спасо-Преображенского храма села Спасское-Лутовиново иерей Михаил Красюк. Похоронен герой войны будет у себя на родине, в Башкирии.

ИА «Орелград»

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