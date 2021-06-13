Орловчанка на улице задела достоинство сотрудника полиции

В содеянном девушка раскаялась, но сделала это слишком поздно.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, вынесенный мировым судом Заводского района города Орла. Фигуранткой рассмотренного уголовного дела стала местная жительница. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ. Было установлено, что преступление она совершила в феврале 2021 года. Около 16 часов обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вышла из пивного бара на улице Комсомольской. Подогретая алкоголем дама начала громко браниться, да и вообще проявляла признаки агрессии, из-за чего сотрудники пивбара были вынуждены воспользоваться тревожной кнопкой.

Первым на место происшествия прибыл охранник частного охранного предприятия. Он обратился за помощью к сотрудникам полиции, которые пешком патрулировали территорию. Сержант патрульно-постовой службы подошел к девушке, представился и потребовал от нее прекращения противоправных действий. В ответ на это дама стала вести себя еще более агрессивно и кричать на полицейского.

Из приговора следует, что она, понимая оскорбительный характер произнесенных ею слов, высказала грубую нецензурную брань в адрес сотрудника полиции. Тем самым девушка оскорбила его честь и достоинство, как представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей, и причинила ему моральный вред.

В суде она признала вину и раскаялась. За содеянное девушка получила наказание в виде 180 часов обязательных работ. Трудиться она будет в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.

ИА «Орелград»