Тухлый минтай неожиданно «всплыл» под Орлом

Орловский специалист разрешил торговать рыбой с годичной просрочкой.

В Орловской области к административной ответственности привлекли врача государственной ветеринарной службы, который допустил критическую ошибку. Подробности сообщили в пресс-службе Территориального управления Россельхознадзора. Нарушение правил оборота пищевой продукции было вскрыто сотрудниками этого ведомства в ходе планового мониторинга записей в электронном журнале ФГИС «Меркурий».

Внимание мониторинговой группы привлекла электронная ветеринарная сопроводительная документация, оформленная в системе ветеринарным врачом Болховской районной станции по борьбе с болезнями животных. Было установлено, что этот специалисты оформил разрешающие документы на продукцию с истекшим сроком годности, а именно на партию минтая, срок годности которого истек еще в августе 2020 года. Несмотря на огромную просрочку, продукция предназначалась для отправки в торговую сеть с отметкой «в пищу людям».

«В соответствии с порядком оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, утвержденным приказом Минсельхоза России, данная ошибка является критической, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — В отношении ветеринарного врача составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.10.6 КоАП РФ».

ИА «Орелград»