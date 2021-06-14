Под Орлом осудили посредника в сбыте поддельных прав

Мужчину признали виновным в пособничестве в сбыте поддельного удостоверения.

Любопытное уголовное дело рассмотрел суд Глазуновского района. Как уже писал «Орелград», ранее этот же суд признал местную жительницу виновной в приобретении и хранении поддельного водительского удостоверения. Дама получила 4 месяца ограничения свободы. Теперь история получила продолжение. Правоохранителям удалось найти посредника, через которого осужденная покупала водительские права. Им оказался житель Глазуновского района, который и предстал теперь перед судом.

Как сообщили в пресс-службе Глазуновского районного суда, сделку он провернул в прошлом году. Мужчина созвонился с неустановленным следствием человеком и обсудил с ним условия приобретения водительского удостоверения на имя ранее осужденной девушки. При этом посредник, конечно, понимал, что речь идет о поддельном документе, поэтому обсуждалась и финансовая сторона сделки.

Договорившись с продавцом, посредник взял у своей «клиентки» документы, в частности копию ее паспорта, фотографию и медицинскую справку. Кстати, было установлено, что девушка не училась в автошколе и экзамен в ГИБДД не сдавала. Она изначально выбрала более простой для себя путь.

Посредник дистанционно выслал продавцу документы, а в ответ получил реквизиты, по которым дама должна была оплатить покупку. В конце концов, девушка получила заветные поддельные права, распечатанные на обычном струйном принтере, и заплатила посреднику за его услуги 2000 рублей. Сами права обошлись ей в 23 тысячи.

Обман раскрылся в январе 2021 года, когда девушка уже за полночь колесила на автомобиле ВАЗ-211240 и была остановлена сотрудником ГИБДД. Инспектор сразу заподозрил, что права у нее – поддельные. Приговором суда посредник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.327 УК РФ. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 3 месяца.

ИА «Орелград»