В УФАС изучили карту колхоза «Путь к коммунизму»

Антимонопольная служба рассмотрела дело против чиновников.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области рассмотрело дело, возбужденное по жалобе несостоявшегося участника торгов в отношении управления муниципальным имуществом и вопросам сельского хозяйства Свердловского района. Как уже писал «Орелград», речь идет об аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка общей площадью 39,5 га. Он расположен на территории Новопетровского сельского поселения, вблизи деревни Афанасьевка. Жалобщик заявил, что спорный участок «частично расположен в пределах береговой полосы ручья, а также пересекает в нескольких местах данный ручей». А законом запрещается приватизация участков в пределах береговой полосы.

В подтверждение своему доводу заявитель представил на заседании комиссии УФАС фотографии земельного участка, скриншот публичной кадастровой карты, а также карты земель колхоза «Путь к коммунизму». Кстати, до вынесения решения по делу торги были приостановлены. Антимонопольщики согласились с доводом о том, что земельный участок общего пользования не может быть предметом аукциона. И что береговая полоса предназначается для общего пользования.

Однако представитель организатора торгов на заседания комиссии сообщил, что спорный участок не является местом общего пользования и не расположен в границах земель общего пользования. При визуальном осмотре ручья на земельном участке никто не нашел. Кроме того, были изучены данные Государственного водного реестра. Так вот ручей, расположенный вблизи деревни Афанасьевка, в нем не значится.

Для всестороннего рассмотрения жалобы Орловское УФАС направило запрос в региональное управление Росреестра. Из ответа этого ведомства также следует, что в записи Единого государственного реестра недвижимости о спорном земельном участке отсутствуют сведения о границах водных объектов и береговых линиях. Словом, ручья никто так и не нашел. Отвергла антимонопольная служба и другие доводы жалобщика. В результате сама жалоба была признана необоснованной, а организаторам разрешили завершить процедуру торгов, так как нарушений закона в их действиях выявлено не было.

ИА «Орелград»